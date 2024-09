Na noite desta quarta-feira (04) o professor Hermano Nepomuceno, candidato a vice-prefeito de Campina Grande na chapa liderada por Inácio Falcão (Federação Brasil da Esperança – PT, PCdoB e PV), foi o entrevistado do projeto “A Voz das Urnas” no ParaibaOnline.

Durante a entrevista, Hermano discutiu a escolha de seu nome para a vice, as articulações partidárias que levaram à formação da chapa e o cenário político que envolve as candidaturas de oposição em Campina Grande.

Escolha partidária e contexto da Federação

Hermano destacou que sua candidatura foi fruto de uma escolha partidária e de um esforço coletivo. Ele explicou que desde o ano passado o grupo vinha trabalhando por uma unidade entre os partidos de oposição, mas que isso não foi possível.

“Foi uma tarefa partidária. Nós estávamos trabalhando, estávamos trabalhando desde o ano passado através do Fórum pró-Campina, tentando manter a unidade daqueles oito partidos. Não foi possível a oposição do campo democrático ter uma candidatura única. Saíram várias candidaturas e nós estávamos trabalhando desde o começo que a Federação, que apresentou o nome do deputado Inácio Falcão, através do PCdoB, fosse a nossa referência”, pontuou.

Ele ainda explicou o funcionamento da Federação e o impacto dessa mobilização nas eleições municipais.

“Já que é a nossa Federação, que é um instituto novo, que às vezes as pessoas ainda não entenderam. Não existe mais a antiga coligação, existe hoje a Federação que tem um mandato de quatro anos. Foi essa Federação que elegeu Lula presidente da República. Federação do PT, PCdoB e PV. E agora nós estamos reeditando a Federação numa escala municipal aqui em Campina Grande”, salientou.

Hermano explicou que as resoluções sobre táticas eleitorais em Campina são decididas nacionalmente, e que sua escolha foi uma tarefa que resultou do compromisso com o campo democrático.

Trajetória de Inácio Falcão

Hermano destacou a trajetória de Inácio Falcão e sua importância na chapa, mencionando o conhecimento e o serviço prestado por Inácio à cidade.

“O deputado Inácio Falcão tem a sua trajetória própria. É um político altamente conhecido de Campina Grande. Tem muito serviço prestado à cidade, tem uma integração muito grande nos bairros populares e tem o seu perfil. Quem escolheu o PCdoB não fui eu, quem escolheu foi ele (para se filiar). O PCdoB o recebeu e é o candidato do partido”, frisou.

O papel do parlamento e o trabalho da oposição

Durante a entrevista, Hermano fez uma crítica à atual gestão municipal e ao papel do parlamento. Ele destacou a atuação de vereadores da oposição, mas apontou que a tarefa de executar o orçamento cabe ao Executivo.

“Hoje você tem uma discussão muito fraca, que melhorou um pouco depois que a gestão atual perdeu a maioria de dois terços (…) Emenda impositiva não não é tarefa do parlamento. Eu acho que é tarefa do executivo. Você tem que discutir como é o orçamento, mas quem executa o orçamento, não cabe ao parlamento”, disse o professor.

Movimento de Romero Rodrigues e impacto na oposição

Hermano também comentou sobre a movimentação de Romero Rodrigues (Podemos), ex-prefeito de Campina Grande, e o impacto que sua postura teve na formação de várias candidaturas da oposição, resultando em divisões e no esvaziamento do Fórum Pró-Campina.

“Eu acho que o grande complicador foi esse movimento de Romero. Romero repetiu 2022. Em 2022, ele fez um movimento de aproximação para reeleição do governador João Azevêdo. Em função desse movimento, Veneziano foi defenestrado do governo. Era um apoiador do governo de primeira hora e saiu do governo, que estava esperando Romero. Na hora H Romero não foi, ficou onde sempre esteve, que é no grupo Cunha Lima”, discorreu.

Hermano finalizou sua análise destacando que a expectativa de Romero Rodrigues causou paralisação nas articulações da oposição, dificultando a formação de alianças mais firmes.

“O governo do estado não apenas esperou Romero como paralisou o Fórum. Ficaram até o fim esperando por Romero. A candidatura de Jhony (Bezerra, PSB) foi preparada para ser vice de Romero”, grifou.

Assista na íntegra:

Acompanhe ‘A Voz das Urnas’

As entrevistas com os candidatos a vice-prefeito em Campina Grande fazem parte do projeto ‘A Voz das Urnas’, desenvolvido pelo ParaibaOnline e Rádio Caturité para cobertura especial das eleições. Acompanhe ao longo desta semana as entrevistas com os demais postulantes na Rainha da Borborema.

