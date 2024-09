Deputado endossa retirada do apoio do Partido Liberal ao candidato Nilvan Ferreira em Santa Rita

O deputado Sargento Rui Nóbrega endossou a retirada do apoio da sua legenda, o Partido Liberal, ao candidato a prefeito do município de Santa Rita, o radialista Nilvan Ferreira (REP).

O ato causou uma ação na justiça eleitoral de ambos os lados e ainda não saiu a sentença.

“Juridicamente eu não sei como será o posicionamento, mas, a título de hoje, o PL não está apoiando mais o candidato Nilvan, porque as pautas que os apoiadores do candidato defendem são diferentes das do PL. A questão foi justamente sobre isso. São pautas pautas totalmente diferentes e não tem como a gente fazer esse apoio diante da conjuntura atual”, explicou.

O fato é que os bolsonaristas não consideram mais Nilvan Ferreira como integrante na direita conservadora da Paraíba no momento em que se filiou ao Republicanos, para disputar a prefeitura de Santa Rita, e está sendo apoiado por partidos, a exemplo do PSB, que fazem oposição ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e apoiam Lula (PT).

*Siga o nosso Instagram @paraiba_online