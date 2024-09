Mais recursos do Fundo Eleitoral para prefeitáveis de Campina Grande

A direção nacional do União Brasil remeteu R$ 1 milhão 956 mil do Fundo Eleitoral para a campanha à reeleição do prefeito campinense Bruno Cunha Lima.

De sua parte, a direção nacional do PDT enviou R$ 250 mil para a campanha do prefeitável campinense André Ribeiro.

Até ontem, os candidatos a prefeito de Campina tinham recebido recursos da ordem de R$ 6 milhões 250 mil.

O teto de gastos por candidato, em Campina, é de R$ 5 milhões 171 mil.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/cacetete-retorico-de-deputado-da-paraiba/

*Visite nosso Instagram: @paraiba_online