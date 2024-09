Luciano Cartaxo projeta apoio de Lula em sua campanha

O candidato a prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT), manifestou confiança a respeito de uma possibilidade de chegar ao segundo turno das eleições municipais em João Pessoa e destacou a possibilidade de contar com o apoio ativo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua campanha.

Cartaxo afirmou que, embora Lula esteja focado nas eleições de 2026 e tenha se mantido distante de algumas campanhas locais no primeiro turno, ele acredita que o presidente irá se envolver de forma mais direta no segundo turno, especialmente no Nordeste.

Cartaxo também comentou sobre a resistência da deputada estadual Cida Ramos (PT) em se engajar em sua campanha.

Segundo ele, o partido já superou os debates internos e está focado na disputa eleitoral, contando com o apoio de figuras como o ex-governador Ricardo Coutinho e Amanda Rodrigues.

*Vídeo: ParaibaOnline