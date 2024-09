Nesta terça-feira (3), a candidata à vice-prefeita de Campina Grande, Annelise Meneguesso (PL), segunda entrevistada na sabatina do “Voz das Urnas”, abordou a corrida eleitoral deste ano como integrante da chapa encabeçada pelo prefeitável Artur Bolinha (Novo).

Ao ser questionada sobre as dissidências ocorridas dentro do Partido Liberal, Meneguesso, que atua como presidente municipal, afirmou que espera que as pessoas repensem seus posicionamentos.

“Algumas pessoas não ficaram satisfeitas, mas eu espero que elas repensem as condutas que tomaram quando tudo aconteceu. Acredito que, às vezes, com a cabeça quente, falam coisas que não refletem o que o coração realmente sente. Então, acredito que as coisas vão se acalmar e nós vamos nos organizar”, declarou.

A candidata afirmou que a candidatura do PL em Campina Grande nasceu dentro de uma perspectiva de fortalecimento de Bolsonaro para 2026.

“Sempre digo que cheguei para pacificar. Temos o maior partido do país, e esse partido estava tendo um papel secundário na política majoritária em Campina Grande. Percebemos que isso não estava certo. Em 2024, já estamos falando em 2026, que está próximo, e precisamos realmente fortalecer o nome do presidente Bolsonaro e de suas lideranças. Ninguém estaria aqui representando ele, pois o partido havia sido relegado ao papel de simples apoiador. O maior partido do país, o partido do presidente Bolsonaro, estava desempenhando um papel de coadjuvante na eleição majoritária de uma cidade do porte de Campina Grande, uma das principais cidades do Nordeste. Essa foi uma orientação da direção executiva nacional”, ressaltou.

Conselho Federal de Medicina

Indagada sobre a recente disputa para representar a Paraíba no Conselho Federal de Medicina (CFM), a médica endocrinologista declarou ter sido vítima de fake news.

“Houve uma série de problemas, incluindo um enfrentamento do sistema. Eu sempre digo que enfrento o sistema. Estava contra o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica Paraibana, o Sindicato dos Médicos e uma cooperativa famosa. Eles se reuniram e fui vítima de algumas fake news e de alguns processos que não eram verdadeiros”, relatou.

A candidata não concedeu mais detalhes e afirmou que as eleições para o CFM estão judicializadas.

Conservadorismo

Ao falar sobre sua trajetória política, Annelise destacou que sempre atuou no campo conservador. Ela mencionou que o movimento “Fora Dilma” em Campina Grande começou na sala de sua casa. A médica salientou que seguiu o ex-presidente Jair Bolsonaro em todos os partidos pelos quais ele passou.

“A primeira reunião do ‘Fora Dilma’ ocorreu na minha casa. Liderei os movimentos de rua e fui uma das primeiras filiadas do Partido Novo na Paraíba. Quando começou o fenômeno Jair Bolsonaro, e ele decidiu se filiar ao PSL, nós nos filiamos ao PSL, depois ao PL, sempre o seguindo. Sempre me identifiquei com esse viés conservador, e por isso me identifiquei tanto com Bolsonaro”, explicou.

Eleições unificadas

A candidata defendeu a unificação das eleições como forma de reduzir custos e verbas destinadas às campanhas eleitorais. Annelise afirmou que as verbas do partido serão utilizadas de forma criteriosa.

“Sou a favor de unificar as eleições. Seria uma eleição para presidente, governador e legislativo. É muito oneroso para o nosso país ter um movimento como esse a cada dois anos. Quem paga a conta somos nós, o cidadão comum que trabalha meses para pagar seus impostos. Não vamos fazer uma ‘campanha salomônica’ (faraônica); não estamos trabalhando com o teto. Estamos sendo criteriosos com nossos custos. Uma coisa que não faremos é comprar lideranças, como sabemos que acontece na nossa cidade”, afirmou.

Defende o que acredita

Por fim, Meneguesso declarou que, apesar de não ser de uma família tradicional na política, ela defende o que acredita.

“Eu não sou uma pessoa de muro, de posição morna. Não tenho família política, mas isso faz parte da minha natureza. Preciso manifestar meu sentimento e defender aquilo em que acredito”, finalizou.

Assista na íntegra:

Acompanhe ‘A Voz das Urnas’

As entrevistas com os candidatos a vice-prefeito em Campina Grande fazem parte do projeto ‘A Voz das Urnas’, desenvolvido pelo ParaibaOnline e Rádio Caturité para cobertura especial das eleições. Acompanhe ao longo desta semana as entrevistas com os demais postulantes na Rainha da Borborema.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online