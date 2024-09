Deputado recebe intimação judicial durante sessão na Assembleia Legislativa da Paraíba

O deputado Júnior Araújo (PSB) recebeu, durante a sessão desta terça-feira (03), uma intimação da Justiça para comparecer à Comarca de Cajazeiras para responder sobre um processo impetrado por um companheiro de partido.

O próprio deputado leu a intimação durante a sessão a qual estava presidindo e disse não temer a ação. Araújo foi citado por ter acusado alguém, em uma postagem nas redes sociais, de estimular o uso e o consumo de drogas, ao defender a candidata do seu partido contra o candidato adversário apoiado pelo governador João Azevedo (PSB), que todos sabem que é o deputado Chico Mendes, líder do governo.

Contudo, Júnior Araújo está proibido de pronunciar o nome de Chico Mendes, sob pena de pagar multa no valor de R$ 5 mil. O fato é que o deputado teria postado a favor de sua candidata a prefeita de Cajazeiras, Corrinha Delfino (PP), que foi acusada de ter diploma falso pelo opositor, mas disse que “feio seria se ela estivesse sendo acusada de agressões, perseguições, de se ficha suja, de estimular o uso e o consumo de drogas, de sonegar imposto e de responder por improbidade administrativa”.

Em sua defesa, o parlamentar disse que uma de suas bandeiras de lutas no Parlamento, desde que chegou à Casa Legislativa, é contra as drogas.

“Sou um defensor intransigente do consumo e do tráfico de drogas, inclusive já participei de frente parlamentar no combate às drogas”, disse o deputado, acrescentando que a intimação se refere exclusivamente a esse fato da sua postagem nas redes sociais.

“Mas eu não citei, não fiz qualquer revelação a quem quer seja, mas me parece aqui que vestiram a carapuça lá na cidade de Cajazeiras, inclusive estou ameaçado de que se eu voltar a falar nesse assunto de uso e consumo de drogas vou ter que pagar uma multa na justiça eleitoral”, destacou o deputado.