Senadora participa de campanha eleitoral em Cajazeiras

A senadora Daniella Ribeiro, presidente estadual do PSD-PB, participou na última sexta-feira (30) de agenda política no município de Cajazeiras, no Sertão do Estado.

Ao lado do prefeito Zé Aldemir, da deputada Dra Paula, do deputado Júnior Araújo, a senadora esteve no evento político de apoio à candidata Corrinha, que disputa o cargo de prefeita em Cajazeiras, ao lado de Christiane Araújo, como candidata a vice-prefeita.

No evento, Daniella reafirmou o compromisso como senadora com o município de Cajazeiras em destinar recursos para obras e serviços na cidade que têm contribuído com o desenvolvimento do município e de toda a população do entorno.

Sobre a candidatura de Corrinha, Daniella destacou a importância da continuidade do trabalho que vem sendo realizado pelo atual prefeito Zé Aldemir. “Essa é uma gestão de sucesso, que deve continuar com essas duas mulheres trabalhadoras, Corrinha e Christiane”, afirmou.

