Prefeitáveis campinenses recebem créditos nas contas de campanha

Aportou na campanha do candidato a prefeito de Campina pelo PDT, André Ribeiro, 250 mil reais remetidos pela direção nacional do partido.

De sua parte, a direção nacional do Partido Comunista do Brasil enviou pouco mais de R$ 1 milhão e 56 mil para a campanha do candidato a prefeito Inácio Falcão (CG).

