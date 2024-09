O candidato a prefeito do município de Santa Rita, radialista Nilvan Ferreira entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para reaver o apoio do Partido Liberal à sua coligação. Ele alega que o PL deixou o apoio após registro em ata na convenção, o que não é permitido.

O fato é que Nilvan Ferreira foi filiado ao PL, mas deixou o partido durante a janela partidária para disputar as eleições em Santa Rita pelo Republicanos, com o apoio do PSB.

O radialista havia tentado antes do processo eleitoral colocar o nome na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, mas acabou desistindo, mas ainda assim contava com o apoio do PL.

A direção executiva do PL, que faz parte da direita conservadora da Paraíba, alega que Nilvan Ferreira se afastou da ideologia partidária ao se filiar ao Republicanos.

Na Paraíba, o PL tem como presidente o candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga, que se aliou ao NOVO para disputar as eleições na capital.

Nilvan Ferreira perdeu o apoio das principais lideranças do PL no estado, entre elas, do deputado estadual Wallber Virgolino, candidato a prefeito em Cabedelo, do deputado federal Cabo Gilberto, além do próprio presidente Marcelo Queiroga, mas quer contar com o apoio de lideranças do PL de Santa Rita.