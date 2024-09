Justiça Eleitoral retira do ar guia eleitoral de Jhony Bezerra

A Justiça Eleitoral impôs, nesta segunda-feira, a suspensão do guia eleitoral do candidato socialista Jhony Bezerra (PSB) por propagar alegadas notícias falsas em suas propagandas eleitorais.

A Juíza da 17ª Zona Eleitoral de Campina Grande, Daniela Falcão, acatou um pedido da coligação “União Por Amor a Campina”, liderada pelo candidato Bruno Cunha Lima, para que o candidato socialista retire do ar, imediatamente, uma propaganda veiculada no dia 30 de agosto, durante seu guia eleitoral, afirmando que 26 mil crianças, de 0 a 3 anos, estariam aguardando vagas em creches na rede municipal de Campina Grande.

A coligação de Bruno contestou a veracidade dos dados, uma vez que o número é exagerado e incompatível com as estatísticas oficiais do IBGE e do Ministério da Educação (MEC), que indicam aproximadamente 9 mil crianças em toda a Paraíba aguardando vagas em creches.

Diante das provas apresentadas e da gravidade das acusações, a juíza eleitoral concedeu tutela de urgência para suspender imediatamente a veiculação da propaganda contestada, bem como de futuras inserções com o mesmo conteúdo.

A decisão considerou que a divulgação de informações inverídicas pode causar danos ao equilíbrio do processo eleitoral.

