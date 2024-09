O ParaibaOnline, em parceria com a Rádio Caturité FM, deu continuidade nesta segunda-feira (2) às rodadas de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Desta vez, o sabatinado foi o deputado estadual Inácio Falcão, candidato pela Federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV).

Falcão iniciou a entrevista falando sobre a sua relação com o governador João Azevêdo (PSB), de quem integra a base aliada na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Perguntado sobre a falta de apoio do governador para a sua candidatura, o que também ocorreu quando ele disputou a Prefeitura de Campina Grande em 2020, o prefeitável atribuiu essa ausência a questões internas da base aliada.

Ele explicou que, em 2020, o apoio do governador em Campina Grande foi destinado para Ana Cláudia Vital do Rêgo, esposa do senador Veneziano Vital do Rêgo, devido a interesses pessoais do senador, que hoje faz parte do grupo de oposição a João Azevêdo.

“Na eleição passada, em 2020, tivemos uma situação atípica. Nós estávamos no meio de um furacão de uma pandemia e, além daquele momento muito ruim para se fazer campanha, tinha um interesse do senador Veneziano com relação à esposa dele”, recordou Inácio, ao explicar que, embora discordasse da estratégia adotada na época, aceitou a situação que estava posta.

Para 2024, ele destacou que, por ser do PSB, partido do governador, é natural que o apoio inicial de João Azevêdo vá para o candidato da legenda, Jhony Bezerra, mas que espera, ainda assim, conquistar o apoio do governador na reta final da campanha.

“Também tive um diálogo com o governador sobre Campina Grande esse ano e tive que entender, porque de fato e de direito o candidato do governador é do PSB, mas isso não implica dizer que eu, como deputado da base do estado, não serei também a segunda opção do governador. Estamos trabalhando para que, de fato, a gente tenha na reta final um apoio do governador nessa minha caminhada (…) Eu acredito que uma média de 40% [da base aliada do governador] já está de bom tamanho. Já dá um impulsionamento para que a gente possa chegar no segundo turno e ter estratégia para realmente montar todo esse grupo, agregar todo esse grupo para o segundo turno”, ressaltou o candidato.

Indústria de multas

Ao criticar a atual gestão, de Bruno Cunha Lima (UB), Inácio Falcão destacou a falta de políticas públicas eficazes para atrair indústrias e gerar emprego em Campina Grande. O candidato apontou que, em vez disso, houve um foco no que chamou de “indústria da multa”, denunciando, segundo ele, um excesso de autuações por parte da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande.

“Ao longo desse tempo todo, dessas duas ou três gestões que se passaram aqui em Campina Grande, principalmente essa gestão atual, eles não tiveram a habilidade e a responsabilidade de trazer uma única indústria para gerar emprego e renda. Isso eu tenho falado e clamado muito porque Campina Grande parou no tempo e no espaço com relação ao emprego, mas tiveram capacidade e habilidade tamanha de trazer uma indústria gigantesca que é a indústria da multa”, criticou o prefeitável, ao questionar a ausência de transparência sobre os valores arrecadados pela gestão pública com a aplicação de autuações de trânsito.

Saúde

Ao falar sobre a área da saúde, Falcão criticou o atual modelo de gestão, mencionando a situação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Campina Grande, que de acordo com ele não oferecem um bom atendimento ao público. “Eu não usaria a UPA de Campina Grande nessa atual gestão, mas na minha gestão eu levaria não só o meu filho como eu iria também, porque de saúde eu entendo. Eu sei como consertar a saúde, porque faz mais de trinta anos que eu trabalho com saúde pública em Campina Grande”, frisou.

Educação

A educação pública em Campina Grande também foi alvo de críticas de Inácio Falcão. “A educação está deixando muito a desejar. O material didático dos alunos foi entregue há 60 dias. Nós estamos praticamente no final do ano, praticamente encerrando o ano letivo e o fardamento até o dia de hoje não foi entregue”, lamentou o candidato, ao destacar que isso impacta negativamente no aprendizado dos alunos.

Ele também propôs, caso seja eleito, a instalação de um sistema de monitoramento para que os pais possam acompanhar seus filhos em tempo real nas creches da rede municipal.

Relação com a federação partidária

Por fim, Inácio Falcão também esclareceu sua recente viagem à Brasília e negou que o motivo dela tenha sido tratar de alguma insatisfação, de sua parte, com o tamanho do apoio oferecido, nacionalmente, pela federação à sua candidatura. Ao contrário do que foi especulado nesse sentido, segundo Inácio, o motivo da viagem e do encontro com as lideranças nacionais da federação foi o cenário político estadual.

“Eu estive em Brasília, mas foi para tratar com relação à estrutura da federação, não só em Campina, mas na Paraíba no contexto geral. Nós temos candidatura do PT em várias cidades, candidaturas do PCdoB em várias cidades. Nós temos a federação com candidato em João Pessoa, que é Luciano Cartaxo, e já existia, naquele período que fui em Brasília, o gargalo do PCdoB com relação ao apoio a Luciano Cartaxo. Fomos a Brasília para que de fato a gente pudesse enxergar e entender como a federação iria se comportar em diversos municípios”, pontuou o prefeitável.

Confira na íntegra o vídeo da entrevista:

