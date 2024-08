Candidata a vice em Campina: “Vamos seguir o exemplo de Bolsonaro”

A médica Annelise Meneguesso (PL), que forma chama com o prefeitável Artur Bolinha (Novo), em Campina Grande, participou da rodada de entrevistas que está sendo promovida pela Rádio Caturité FM (Jornal da Manhã) em parceria com o ParaibaOnline.

Alguns trechos de suas declarações.

“É importante a gente pontuar que nós somos a única candidatura de direita na nossa cidade. É uma candidatura que surgiu de forma atípica, porque realmente foi uma demanda da Executiva Nacional do PL e de Bolsonaro. Ele precisava ser representado na nossa cidade. Nós somos os representantes dele.

“Vamos seguir o exemplo de Bolsonaro com um modelo de gestão técnica, chamar pessoas técnicas, competentes e colocar essas pessoas assumindo cargos de direção nas suas respectivas áreas, e não fazer acordos políticos e entregar secretarias para pessoas que não têm noção nenhuma do que se trata naquela pasta.

“Eu acho que está na hora de ele (Bolinha) ter a chance de administrar a nossa cidade. Com certeza vai ser com muito sucesso, com o conservadorismo das nossas ideias, o liberalismo econômico pensando sempre no desenvolvimento da nossa cidade”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui.

♦ Não esqueça de seguir nosso Instagram: @paraiba_online