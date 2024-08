Veja os tempos dos prefeitáveis de Campina Grande no guia eleitoral

O prefeito Bruno Cunha Lima (União), candidato à reeleição, terá o maior tempo diário na propaganda gratuita em Campina Grande: aproximadamente 11 minutos e 56 segundos.

Logo em seguida, Jhony Bezerra (PSB) com 11 minutos e 10 segundos.

Mais atrás – quantitativamente -, Artur Bolinha (Novo) com 08 minutos e 17 segundos, e Inácio Falcão (PCdoB) com 6 minutos e 43 segundos diários.

No ´terceiro agrupamento temporal´, André Ribeiro (PDT) com 1min58s e Nelson Júnior (Psol), com 1 min44s.

Na disputa proporcional – que não tem espaço no ´guia eleitoral´, mas sim nas inserções (chamadas) ao longo da programação das emissoras de rádio e TV -, o maior tempo é o do Partido Liberal – 5 minutos e 8 segundos diários, seguido da federação partidária (PCdoB, PT e PV), com 4 min e 13s, e União Brasil, com 3 min e 8s.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse AQUI

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online