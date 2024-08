Por questões de muito trabalho, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que terá pouca participação na campanha eleitoral do PT em João Pessoa, que tem o deputado estadual Luciano Cartaxo na disputa pela Prefeitura. A declaração de Lula foi dada em entrevista concedida nesta sexta-feira (30), a uma emissora local na capital paraibana, onde o presidente participa de eventos administrativos.

“Será pouco, e será pouco no Brasil inteiro, porque, como presidente do Brasil, eu tenho muitas tarefas”, atestou Lula, acrescentando que, além disso, leva em conta a diversidade ideológica do seu campo de apoio e disse que não quer brigar com ninguém, porque campanha não serve para arrumar inimigos, mas sim construir amigos.

Ele afirmou ainda que a sua participação será somente em alguns lugares e será bem menor e que não viajará muito para fazer comícios porque quer preservar o mandato fazendo aquilo que prometeu para o povo brasileiro.

“Se eu tiver que fazer um comício, eu tenho que ter uma agenda de trabalho o dia inteiro e ter que fazer um comício à noite entre o sábado e o domingo, mas a minha participação não será muito participativa porque eu tenho muita coisa pra fazer e esse ano será muito complicado”, destacou.

Alianças civilizadas

Lula ressaltou ainda que como o PT tem um candidato em João Pessoa, e o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), que é seu aliado político, tem outro candidato, no caso apoia a reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP), que cada um defenda o seu candidato do jeito que quiser sem fazer com que essa disputa eleitoral se torne uma ruptura política entre os projetos que se tem entre os governos.

“O bom da democracia é isso: o fato de o governador do Estado e o presidente da República trabalharem juntos, não implica que a gente pense a mesma coisa e não implica que a gente tenha que ter o mesmo candidato. O que nós precisamos é fazer política da forma mais civilizada possível”, advertiu.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online