Dando continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos(as) a vice-prefeito(a) de Campina Grande, promovida pelo ParaibaOnline em parceria com a Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (30) participou a médica Annelise Meneguesso, candidata a vice-prefeita pelo PL na chapa liderada pelo empresário Artur Bolinha (Novo). Em sua participação, Annelise destacou a singularidade da chapa, afirmando: “somos a única candidatura de direita na nossa cidade nesse pleito”.

Ainda durante a entrevista, Annelise ressaltou que a candidatura dela e de Bolinha surgiu de maneira atípica, atendendo a uma demanda da executiva nacional do Partido Liberal, em especial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segundo ela precisava ser representado em Campina Grande. “Nós somos os representantes dele”, destacou.

Ela enfatizou ainda que, devido à ausência de um período de pré-campanha, considerando a decisão tardia da formação da chapa, a estratégia dela e de Artur tem sido focada em ouvir mais do que falar, buscando entender as reais necessidades da população. “Estamos mais ouvindo do que falando, ouvindo realmente o clamor da população, identificando as principais deficiências para, a partir de então, fazer um planejamento sério, com uma gestão que funcione de verdade”, explicou.

Ao falar sobre as prioridades da chapa, Annelise alertou para problemas sociais graves que, segundo ela, vêm sendo ignorados. “Estamos percebendo que a cidade precisa de uma gestão que realmente funcione, e a vulnerabilidade das pessoas, especialmente dos moradores de rua, não pode ser ignorada. Existe uma cracolândia em um ponto central. Sempre soubemos da existência de pontos mais escondidos, mas hoje em dia já conseguimos ver isso no nosso dia a dia, e parece que todos estão meio adormecidos, inertes, acostumando-se com a situação. Eu não me acostumo com esse tipo de situação”, pontuou.

Sobre os desafios que a cidade enfrenta, a médica criticou que muitos dados são manipulados por interesses políticos, tanto por oposição quanto por situação em Campina Grande. “Temos números maquiados na nossa cidade, e não só números maquiados para um lado, mas para o outro também. Quem é oposição superestima, quem é da situação subestima os números quando eles não lhes são convenientes. Sabemos disso. É notório que existem números e dados maquiados e só vamos saber a real dimensão dos problemas de Campina Grande durante o governo de transição”, afirmou.

Ainda falando sobre a sua relação com Jair Bolsonaro, Meneguesso defendeu um modelo de gestão técnica, inspirado no governo do ex-presidente, com foco em nomear pessoas competentes para cargos de direção, evitando a prática de aparelhamento político, que segundo ela ocorre em Campina Grande e precisa ser erradicada.

“Chamaremos pessoas técnicas, competentes e colocaremos essas pessoas em cargos de direção nas suas respectivas áreas, sem fazer acordos políticos, sem entregar secretarias a pessoas que não têm noção do que se trata, que estão naquela pasta e não sabem as demandas, não sabem como resolver os problemas daquela situação”, declarou.

Confira na íntegra o vídeo da entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

