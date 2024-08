Veja os tempos dos candidatos a prefeitos de João Pessoa no guia eleitoral

A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV tem início nesta sexta-feira ( 30) e vai até o dia 3 de outubro. A contagem é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno, conforme a legislação eleitoral. Para o 2º turno (se houver), a propaganda será exibida de 11 a 25 de outubro.

Em João Pessoa, o candidato à reeleição, prefeito Cícero Lucena pela Coligação “João Pessoa no Caminho Certo” (PP/ PDT/Avante/ Solidariedade/Mobiliza/ AGIR/ DC/ PSD/Republicanos/PSB) é quem vai abrir o guia eleitoral.

Ele tem o maior tempo de divulgação na mídia, com 03’14” 28, para apresentar suas propostas aos eleitores. O vice da chapa é Leo Bezerra (PSB), atual vice-prefeito. A Agência responsável pelo marketing é a Sala 10 (Victor Paiva/ Romero Belmont).

O candidato Ruy Carneiro terá o segundo maior tempo: 02’47”45. O deputado vai disputar a Prefeitura da Capital pela Coligação “Mudar Para o Futuro” (Podemos/ MDB, PRD, União Brasil, Federação PSDB e Cidadania). A vice é a perita criminal Amanda CSI (MDB). Os marqueteiros responsáveis pela campanha são César Rocha e Jáder França da Agência Mosh.

Com o tempo de 02’ 01” 28, o candidato do Partido Liberal, Marcelo Queiroga disputa o cargo de prefeito tendo como vice, o Pastor Sérgio Queiroz do NOVO. A coligação é “Pra Mudar João Pessoa de Verdade” reunindo os partidos PL e NOVO. O marqueteiro é Jurandir Miranda da Agência 9 Ideia

O candidato Luciano Cartaxo terá o menor tempo de mídia: 01’56” 99 para divulgar sua plataforma de governo. A coligação é ” Para Fazer Mais e Melhor” ( Federação Brasil da Esperança, Fé e Brasil PT/ PC do B e PV. Ele tem como vice, a ex-secretária de Finanças no governo de Ricardo Coutinho, Amanda Rodrigues.

