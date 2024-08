Saiba como estão as contas bancárias dos prefeitáveis de Campina Grande

Na prestação de contas (parcial) do candidato à reeleição Bruno Cunha Lima aparecem R$ 30 mil em doações, sendo R$ 20 mil oriundos do ex-senador Raimundo Lira e o restante da mãe do prefeito (Anneliese).

Já a prestação de contas do prefeitável Jhony Bezerra registra um repasse de R$ 500 mil provenientes da direção nacional do PSB.

Da campanha de Artur Bolinha (Novo) consta uma autodoação de R$ 2 mil.

Os candidatos André Ribeiro (PDT), Nelson Júnior (Psol) e Inácio Falcão (PCdoB) ainda estão sem movimentação financeira.

