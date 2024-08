Paraíba lidera percentual de candidatos que mudaram declaração de cor e raça

Cerca de 42 mil candidatos nas eleições deste ano alteraram a declaração de cor e raça que deram no último pleito municipal, em 2020.

Percentualmente, as maiores mudanças ocorreram na Paraíba, com 32,4% do total.

* informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

