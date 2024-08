O deputado federal e coordenador de campanha do PL na Região Metropolitana de João Pessoa, Cabo Gilberto, fez uma denúncia na sessão desta quarta-feira (28), na Câmara Federal, que eleitores do candidato a prefeito do município de Cabedelo, deputado Wallber Virgolino, estão sendo coagidos por facções criminosas para não declarar voto ao candidato do Partido Liberal.

Cabo Gilberto disse que fez a denúncia por temer que aconteça com o candidato Wallber o que ocorreu no município de João Dias no Rio Grande do Norte, onde o prefeito Marcelo Oliveira e o pai, Sandi Oliveira, foram assassinados a tiros na última terça-feira (27).

“Fiz essa denúncia pelos candidatos do PL, especialmente, na cidade de Cabedelo, onde pessoas estão sendo assassinadas e as pessoas não podem declarar voto a Wallber, os candidatos a vereador do PL estão sendo coagidos e a gente fez essa denúncia e cobrou para não acontecer o mesmo que ocorreu no Rio Grande do Norte”, enfatizou.

