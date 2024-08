Cartaxo denuncia baixa vacinação da tríplice viral em João Pessoa

O município de João Pessoa está no último ranking de cobertura vacinal tríplice viral. Na capital paraibana foram vacinadas apenas 32% do público alvo, ou seja quase 70% da população não foi vacinada. A denúncia é do deputado estadual Luciano Cartaxo, candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, um dos adversários do prefeito Cícero Lucena (PP), que disputa a reeleição.

Conforme Cartaxo, os dados são oficiais do Ministério da Saúde e ele classifica a gestão do prefeito em relação à saúde um fiasco. Para Cartaxo, os dados são preocupantes e alarmantes porque a capital está em último lugar em relação às demais capitais do Brasil.

“Em relação à cobertura vacinal pentavalente que combate e previne doenças como difteria, tétano e coqueluche, doenças que até estavam desaparecidas, a gente vê que João Pessoa ficou em penúltimo lugar entre todas as capitais do país. A gestão de Cícero é um verdadeiro fiasco em relação à saúde”, criticou.

Cartaxo denuncia ainda que a gestão do prefeito não faz ainda a saúde preventiva, não faz a vacinação adequada, não tem medicamentos nos PSFs e as UPAs estão superlotadas.

“Eu quero dizer a todos que vou voltar a ser prefeito para cuidar das nossas crianças, da nossa gente, para fazer uma saúde de qualidade. Nós não podemos aceitar de forma alguma esse tipo de omissão do prefeito de João Pessoa”, ressaltou.

