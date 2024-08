Bispo José Luiz desiste de reeleição e declara apoio a candidato do Solidariedade

O vereador Bispo José Luiz desistiu de disputar novamente uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa, após perder o apoio do seu partido, o Republicanos e da Igreja Evangélica, que decidiram apoiar o Pastor Valdir Trindade.

Nesta quinta-feira (29), em entrevista concedida à imprensa, o vereador anunciou a sua desfiliação do Republicanos e vai se filiar ao Solidariedade, partido que está sob a presidência do deputado estadual Eduardo Carneiro, de quem recebeu o convite e disse que está sendo muito bem recebido.

O Bispo José Luiz vai apoiar agora o irmão do deputado Eduardo, Fábio Carneiro, candidato a vereador pelo Solidariedade. A saída do partido e a troca de apoio foram feitas visando às eleições de 2026, quando o Bispo deverá se candidatar a deputado estadual.

“Saio do Republicanos sem nenhuma mágoa e sem ressentimentos. Sempre falo que ciclos se abrem e se fecham. Então, o meu ciclo no Republicanos se fechou da melhor maneira possível. Falo isso, em relação ao presidente Hugo Motta, a quem tenho grande respeito e que alavancou o partido no Estado. Saio pela porta da frente”, destacou.

