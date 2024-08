Ricardo Coutinho critica pesquisa para prefeito em João Pessoa

“Começou a famosa temporada das pesquisas manipuladas e com números absurdos”. Foi o que declarou o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PT), sobre a divulgação, nessa terça-feira (27), da primeira pesquisa oficial sobre a disputa dos candidatos a prefeito de João Pessoa, realizada pelo Instituto Quaest/ Sistema Paraíba de Televisão.

Coutinho apoia o candidato do seu partido, o deputado estadual Luciano Cartaxo, cuja candidata a vice-prefeita, Amanda Rodrigues, é esposa dele. Cartaxo ficou em segundo lugar nas pesquisas com 12% das intenções de voto, apresentando um empate técnico com os candidatos Ruy Carneiro (Podemos) e Marcelo Queiroga (PL), considerando a margem de erro. Já o candidato à reeleição Cícero Lucena (PP) teve 53%.

Conforme o ex-governador, a pesquisa tenta forçar o eleitor a acreditar que não existe disputa. “É isso que eles querem fazer com que você acredite. Imagine que essa mais recente pesquisa diz uma coisa que é fácil constatar, que é uma manipulação. Ela diz que em cada dois eleitores mais de um votam na continuidade da atual gestão da Prefeitura”, comentou.

Para Ricardo Coutinho, se as pessoas conversarem com os amigos, colegas de trabalho e com pessoas da família, vão constatar que isso é absolutamente inverossímil.

“Isso não existe. Eles querem fazer você entender que não existe disputa porque essa é a única forma do atual prefeito ganhar. Se ele tiver uma disputa de projeto, ele perde porque não tem o que apresentar”, destacou.

Segundo ele, todas as eleições em que disputou sem a interferência institucional, ganhou. “Agora pasmem. Perdi todas as pesquisas”, lembrou.

