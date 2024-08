O candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido Liberal, Marcelo Queiroga, foi o primeiro a receber, nesta quarta-feira (28), recursos do Fundo Partidário referentes a R$2,5 milhões para turbinar a campanha eleitoral na capital paraibana. Vale salientar que todos os candidatos a prefeitos tem um limite de gastos de R$ 3. 647.490, 46.

Conforme a primeira pesquisa de opinião pública divulgada nessa terça-feira (27) pelo Instituto Quaest com o Sistema Paraíba de Comunicação, o candidato Queiroga, que tem como vice o Pastor Sérgio Queiroz (NOVO), apresentou 7% das intenções de votos, ficando entre os candidatos Ruy Carneiro (Podemos) com 11% e Cartaxo (12%). Considerando a margem de erro, os três estão tecnicamente empatados.

João Pessoa conta com seis candidatos na disputa pela Prefeitura Municipal, além de Marcelo Queiroga, o atual prefeito Cícero Lucena (PP), o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT), o deputado federal Ruy Carneiro (Podemos), O advogado Yuri Ezequiel (UP) e o servidor público federal Camilo Duarte, candidato pelo PCO. Eles ainda não receberam recursos do FP.

Queiroga avaliou o número da pesquisa e disse que eles não estão de acordo com o que ele tem visto nas ruas. Para o candidato, a pesquisa é uma foto instantânea que é feita em função de uma amostra com suas metodologias.

“Mas, a pesquisa verdadeira é pesquisa que acontecerá no dia 6 de outubro e estou certo que o meu nome estará na preferência do povo de João Pessoa”, argumentou.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online