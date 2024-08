TRE-PB realiza a primeira reunião de segurança para as eleições

Interação entre as instituições envolvidas no pleito de outubro próximo foi o foco da Primeira Reunião do Projeto de Segurança das Eleições 2024, realizada nesta terça-feira (27), no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

A presidente do Regional, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, destacou, ao abrir o evento, a importância de cada instituição e de cada servidor e servidora públicos em servir ao país, ao contribuir para a realização do pleito.

O encontro de trabalho teve seguimento com a fala do vice-presidente, desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, que ratificou a importância da união de todos os atores envolvidos no pleito, como forma de garantir segurança à realização das Eleições 2024.

A reunião continuou com a apresentação dos ‘Planos Operacionais’ das respectivas instituições envolvidas, tais como Exército, Abin, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil.

A primeira explanação foi feita pelo coronel Ancelloti, representante do I Grupamento de Engenharia de Construção. Em seguida, foi apresentado o Plano da Polícia Militar, feita pelo coronel José Ronildo Souza da Silva – subcomandante da PM, representante o comandante Cel. Sérgio Fonseca de Souza.

As apresentações seguiram com Alexandre Luiz Rollo Alves, da Polícia Federal, representante Cristiane Corrêa Machado, superintendente Regional da Polícia Federal na Paraíba; Pedro Ivo Nogueira Loureiro, superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba; Alexandre Carreira Ribeiro, superintendente da Agência Brasileira de Inteligência na Paraíba; coronel Lucas Severiano de Lima Medeiros, subcomandante e representante do coronel Marcelo Augusto de Araújo de Bezerra, comandante geral do Corpo de Bombeiros da Paraíba.

O encontro de trabalho contou, também, com a participação de juízes e promotores do Ministério Público Estadual da região Metropolitana de João Pessoa.

Cronograma

As próximas reuniões serão realizadas em Campina Grande, nesta quinta-feira (29), e em Guarabira, na sexta-feira (30).

O último encontro está agendo para acontecer em Patos, no dia 10 de setembro próximo.