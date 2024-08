O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), pediu compreensão dos deputados aliados em relação às eleições municipais e seus posicionamentos políticos na Assembleia Legislativa da Paraíba. Para Azevêdo, é preciso separar uma coisa da outra, até porque se o governo não tivesse nenhum partido na base não se teria esse tipo de problema.

“Mas, a partir do momento que se tem uma base muito grande, como é o nosso caso com diversos partidos e ter o projeto de cada partido para o crescimento próprio, isso é natural. Você não tem intenção, como o PSB não teve de lançar candidatura nos 223 municípios do estado. Nós temos 116 candidaturas postas”, disse o governador em entrevista a uma emissora local.

Além disso, o PSB tem mais 73 candidatos a vice-prefeitos apoiando outros partidos da base, por isso lembrou que não se imagina que se faça política sozinho e que há municípios em que há dois ou três partidos da base disputando as eleições, a exemplo de Campina Grande e Cajazeiras.

Em Cajazeiras, o deputado Júnior Araújo, que é do mesmo partido do governador, apoia a candidata Socorro Delfino (PP), adversária do deputado Chico Mendes, também do PSB e é líder e candidato do governo na disputa pela prefeitura do município. A disputa afetou a relação na Assembleia Legislativa e Araújo anunciou que não faz parte da base governista.

“Eu não tenho dúvida nenhuma de que a eleição municipal tem uma importância muito grande, mas tem que ser entendida que cada município tem sua própria história política, às vezes de famílias que vivem naquele município e que precisam ser respeitadas. Não há como tentar impor candidatura em lugar que não cabe, mas a disputa, mesmo feita com partidos da base, é mais do que natural no processo democrático”, avaliou.

