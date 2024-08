Artur Bolinha critica a “desonestidade intelectual” de adversários”

Artur Bolinha (Partido Novo) foi o entrevistado na noite desta segunda-feira no telejornal ITN na Rede Ita (canal 18.1).

A indagação inicial tomou por base uma recente declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo a qual o Nordeste é “a pior região em todos os aspectos”.

Na sequência as declarações do prefeitável.

“Na verdade, ele (Bolsonaro) quis dizer a nível de indicadores. Os indicadores do Nordeste, infelizmente, são os piores do Brasil. A região mais violenta, mais pobre, de maior índice de analfabetismo. É a que tem menor infraestrutura urbana e a menos saneada do Brasil.

“A direita praticamente nunca governou o Nordeste. Talvez por isso, a região seja uma das que apresentam os piores indicadores de todo país. As regiões mais desenvolvidas do Brasil são exatamente aquelas que a direita vem governando há anos. Eu acho que talvez o presidente (Bolsonaro) tenha feito esse tipo de leitura, e não que o Nordeste não prestasse. Pelo contrário.

Noutro momento, o prefeitável acentuou que “vejo candidatos aí fazendo promessas as mais mirabolantes possíveis, sabendo que não tem orçamento. Não tem receita que possa cobrir essas propostas, mas fazem porque usam de desonestidade intelectual”.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

