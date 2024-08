O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), solicitou à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público Federal (MPF) a designação de uma escolta armada para garantir a segurança do deputado estadual Wallber Virgolino (PL).

Candidato à Prefeitura de Cabedelo nas eleições municipais deste ano, Virgolino vem sendo alvo de ameaças constantes, direcionadas a ele e sua família.

De acordo com o parlamentar, as ameaças intensificaram-se nos últimos dias, especialmente durante a realização de sua campanha em comunidades do município portuário.

As intimidações, segundo Virgolino, buscam coibir sua livre expressão e o exercício democrático, com o intuito de influenciar o resultado das eleições.

No ofício encaminhado à PF, Adriano Galdino destacou a gravidade da situação, enfatizando que as ameaças colocam em risco não apenas a segurança pessoal do deputado e pré-candidato, mas também a de toda sua família.

