Coligação formaliza pedido de tropas federais para João Pessoa

A garantia da democracia e a segurança de eleitores e candidatos foram listados pela Coligação “Mudar Para o Futuro” para solicitar tropas federais para João Pessoa junto a Justiça Eleitoral.

Entre as situações citadas no documento, está o cancelamento de uma plenária do candidato a prefeito da capital, Ruy Carneiro (Podemos), por determinação de uma facção criminosa.

“Esse episódio se tratou de uma verdadeira afronta à democracia, uma vez que não se permitiu que cidadãos pudessem exercer direitos políticos básicos como liberdade de locomoção (ir e vir), liberdade de reunião e liberdade de pensamento”, detalhou o ofício.

A interferência do crime organizado em diversas secretarias da Prefeitura de João Pessoa, revelada pela Operação Mandare da Polícia Federal, também foi mencionada pelo documento protocolado no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.

A solicitação ainda cita alertas anteriores sobre a gravidade do cenário. Um dos registros foi feito pelo por Ruy Carneiro na tribuna no Congresso Nacional, no dia 26 de março de 2024.

O outro, havia sido proferido pelo vereador Milanez Neto em outubro do ano passado, na Câmara de Vereadores de João Pessoa.

O pedido, assinado pelo representante da coligação, Luiz Rodrigues de Carvalho Neto, destaca elementos semelhantes nas cidades de Bayeux e Cabedelo, onde a presença das forças nacionais de segurança foi aprovada por unanimidade pelo TRE-PB.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online