A Prefeitura de João Pessoa investiu alto, na gestão do prefeito Cícero Lucena, no esporte da Capital.

Para se ter uma ideia do volume de recursos, conforme a assessoria de Cícero, só para o clube do Botafogo foram destinados cerca de R$ 3 milhões nos últimos anos.

O prefeito e candidato à reeleição afirma que “investir no Botafogo fortalece a imagem da cidade no cenário nacional”.

O Botafogo representa a Paraíba na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol e é uma das sensações do esporte mais popular do país nesta temporada de 2024, liderando a competição.

“Investimos pesado no principal clube de nossa cidade por entender que o futebol está completamente inserido na sociedade e tem a ver com educação, cultura e desenvolvimento e inclusão social”, afirmou Lucena.

De acordo com dados da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação, em 2022 o patrocínio da PMJP ao Belo foi de R$ 800 mil, em 2023 de R$ 1 milhão e em 2024 vai repassar o montante de R$ 1.020.000 para o clube, referente ao programa “João Pessoa Solidária”, totalizando durante toda a gestão R$ 2.800.000 (dois milhões e oitocentos mil).

“Esses recursos visam incentivar as campanhas desportivas, mas também podem ser investidos em estrutura, categorias de base e outros aspectos”, observou o prefeito Cícero Lucena.

