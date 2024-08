Romero Rodrigues: “Quem for meu amigo, vote em Bruno”

Na noite da última sexta-feira (23), o deputado Federal Romero Rodrigues (Podemos) saiu em defesa da continuidade do projeto de reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) em Campina Grande.

Durante o lançamento do comitê do candidato a vereador Dinho Papaléguas (PSDB), Romero reforçou a importância de manter Bruno no cargo: “Toda caminhada tem o primeiro passo e Bruno está há quatro anos trabalhando por Campina. Mas precisa dar sequência aos projetos que estão em curso ou precisam ser iniciados. Quem for amigo meu, quem confiar no nosso trabalho, que é possível fazer mais, vote em Bruno”.

