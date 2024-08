Prefeitável André Ribeiro: “Político não é pra ser tatuado no braço”

Houve, na noite da última sexta-feira, a continuidade da ´sabatina´ que a Rede Ita está promovendo com os candidatos a prefeito de Campina Grande.

O entrevistado foi André Ribeiro (PDT). Veja trechos de suas declarações a seguir.

“É evidente que quem se coloca à disposição para governar Campina tem que ter alguns atributos; tem que ter experiência administrativa; tem que ter capacidade de elaboração; e tem que ter, sobretudo, capacidade de ser um grande mediador de conflitos. Quem vai governar Campina não pode governar apenas com um diploma.

“Você que depende de um emprego na prefeitura ou no governo do estado por indicação politica, você não precisa ficar dependente disso a vida toda porque as empresas podem empregar e pagar com mais qualidade.

“A gravidade que está acontecendo em Campina é muito grande. Campina hoje está na 40ª posição em média salarial, e não é do Brasil, mas é da Paraíba. E está assim devido a quem governa Campina há muito anos, é um problema conjuntural. Não é apenas do prefeito atual, que é um desastre, mas não é só ele. A cidade parou de gerar emprego de qualidade.

“Fechou a Coteminas e ninguém disse nada. E o prefeito parece que está dormindo em casa.

“Político não é pra ser tatuado no braço, nem bajulado, mas para ser cobrado.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

