Jhony Bezerra inaugura comitê com a presença de João Azevêdo

Ao lado do governador João Azevêdo e de lideranças políticas, o prefeitável Jhony Bezerra (PSB) inaugurou o comitê oficial de campanha.

O evento contou também com a presença do vice-governador Lucas Ribeiro, do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, do deputado federal Murilo Galdino, e dos secretários de estado Arimatheus Reis, Patrik Almeida, Deusdete Queiroga, Nonato Bandeira e Adauto Fernandes.

O comitê de campanha fica localizado na Praça Coronel Antônio Pessoa, centro da cidade.

O prefeitável iniciou seu discurso, na última sexta-feira, saudando a militância e falando sobre a mudança que Campina precisa.

Ele também criticou o atual modelo de gestão e evidenciou a necessidade de existir parceria com o governo do estado.

“Esse é o início de uma caminhada vitoriosa. Esse modelo de gestão atual não é o que Campina quer, precisamos implantar um modelo de gestão semelhante ao do governador João Azevedo, é isso que Campina precisa, gestão de verdade. E com o governador João, teremos a parceria necessária para Campina avançar. Junto com Marinaldo, vamos fazer uma gestão diferente e inovadora,” afirmou.

Jhony completou: “A gente precisa ter um prefeito trabalhador, que acorda cedo e coloca a mão na massa”.

Durante seu discurso, o governador João Azevedo reforçou a importância de mudar e do engajamento dos eleitores: “Nós vamos modificar isso, pra verdadeiramente levar aquilo que a população espera. O que a população quer através da escolha que faz numa época de eleição é que sua vida melhore. É preciso entender que nós estamos no caminho certo de reconstrução dessa cidade, mas essa vitória não está aqui não, está por todos os recantos da cidade, que pra que a gente consiga o desenvolvimento que Campina merece, precisamos que vocês acreditem”.

O deputado federal e coordenador da campanha, Murilo Galdino, assegurou a certeza de uma campanha vitoriosa: “Eu tenho certeza que nós vamos estar no segundo turno e vamos ganhar essa. Campina quer uma melhor gestão, quer uma gestão de qualidade, quer trabalho, quer competitividade, quer uma pessoa como você, Jhony, que ajuda as pessoas”.

Marinaldo Cardoso expressou confiança no projeto. “Eu tenho certeza que nós vamos fazer com Jhony a maior administração dessa cidade”.

O vice-governador Lucas Ribeiro, em sua fala, criticou a atual gestão municipal e apontou as qualidades de Jhony e Marinaldo: “Tem gente aqui nessa cidade que vive declarando amor por Campina e faz isso em forma de versos, poemas e poesias, mas não passa disso, é apenas isso. Mas hoje nós temos Jhony, um gestor que já mostrou suas qualidades e habilidades à frente da Secretaria de estado da Saúde, e Marinaldo, que tem sua história construída com dedicação a Campina. Vamos colocar Campina de volta no rumo do desenvolvimento”.

Também participaram do evento a gestora pública Rosália Lucas, o ex-prefeito Enivaldo Ribeiro e os candidatos a vereador pela coligação Por uma Campina Campeã.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online