O candidato a prefeito de Campina Grande Jhony Bezerra (PSB) reuniu na noite da última quinta-feira (22) os apoiadores de sua campanha da área da saúde.

O evento também contou com a presença do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, do candidato a vice-prefeito, Marinaldo Cardoso (Republicanos), da esposa do prefeitável, Ravena Furtado, dos vereadores candidatos à reeleição Anderson Pila, Pimentel Filho, Bruno Faustino, Márcio Melo, Valéria Aragão, e candidatos a vereador pela coligação Por Uma Campina Campeã.

Em sua fala, Jhony ressaltou da importância do engajamento dos apoiadores para o avanço da campanha. “Hoje aqui eu estou falando para amigos, e não preciso dizer o que a gente fez pela saúde, porque vocês sabem exatamente o que a gente fez, pois vocês participaram de cada ato dessa gestão. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, e hoje eu estou aqui por causa de vocês e porque acredito que nossa cidade pode ser diferente”.

O candidato a vice, Marinaldo Cardoso, reforçou o desejo de mudar a gestão da cidade e colocá-la de volta nos trilhos do desenvolvimento. “Vamos fazer as obras estruturantes que a cidade precisa. Vamos fazer pela saúde, pelo social, pela causa animal, pelo meio ambiente. Todas essas temáticas serão prioridade na nossa administração. Nós precisamos fazer com que Campina volte a ser a capital do trabalho, trazendo indústrias para nossa cidade, e quem pode nos ajudar é o governador João Azevedo, que está nos apoiando, por isso vamos ter garra e fé para vencer essas eleições,” disse.

O deputado Adriano Galdino revelou estar entusiasmado com a candidatura de Jhony: “Eu estou muito entusiasmado com a sua candidatura, vendo que Campina quer mudança, porque Campina quer quem resolva os seus problemas, que dialogue com o seu povo, que tenha coragem de enfrentar os problemas e compreender as pessoas,” declarou.

