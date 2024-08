Marinaldo Cardoso: “Ninguém rompe sem haver motivo”

Foi iniciada nesta sexta-feira uma rodada de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Campina Grande, numa parceria da Rádio Caturité (Jornal da Manhã) com o ParaibaOnline.

Conforme sorteio prévio, Marinaldo Cardoso (Republicanos), companheiro de chapa de Jhony Bezerra (PSB), foi o primeiro entrevistado.

A seguir, trechos de sua participação.

Conforme Marinaldo, “é público e notório que existia uma insatisfação por parte de Romero (com o prefeito Bruno). E essa insatisfação existia também, como ainda existe, um clamor muito grande de mudança”.

“Houve sim o rompimento. E para que eu pudesse romper houve motivos. Em momento oportuno eu posso detalhar. Ninguém rompe sem haver motivo”, disse o vereador acerca de seu distanciamento do prefeito Bruno Cunha Lima (UBCG).

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição integral deste sábado, acesse aqui

A entrevista, na íntegra, está disponível no canal do ParaibaOnline no YouTube:

ParaibaOnline – YouTube

Não esqueça de nos seguir no Instagram: @paraiba_online