Presidente do TSE visita o TRE da Paraíba nesta sexta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) recebe, nesta sexta-feira (23), a visita da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia. A ministra deverá chegar à sede do Regional às 8h30, onde será recebida pela presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas.

Após a recepção no Gabinete da Presidência do TRE-PB, a presidente do TSE visitará a Sala de Sessões do Regional. Em ato contínuo, a ministra Cármen Lúcia participará de uma reunião com magistrados e servidores, no Salão Nobre do Tribunal.

A presidente Agamenilde Dias disse ser motivo de satisfação receber a ministra Cármen Lúcia no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ao tempo em que destacou ser a visita da ministra a materialização do acompanhamento das ações do Regional, dentro do planejamento das Eleições 2024.

Agenda

De acordo com informações da Secom/TSE, é meta da ministra Cármen Lúcia visitar todos os TREs antes do dia 6 de outubro do ano em curso.

Ao meio-dia, a ministra segue viagem para Fortaleza, capital do Estado do Ceará, onde cumprirá também agenda de trabalho com foco nas Eleições 2024.

