Presidente do TSE destaca a segurança para os eleitores em vista ao TRE da Paraíba

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esteve nesta sexta-feira (23), visitando a Corte eleitoral paraibana, presidida pela desembargadora, Agamenildes Dias.

Foi uma rápida visita que a ministra vem fazendo aos TREs do país, antes das eleições municipais, e tem como objetivo acompanhar o andamento do pleito eleitoral com cuidado específico da segurança dos eleitores.

Na abertura da reunião com a Justiça eleitoral paraibana e servidores, a ministra Cármen Lúcia disse que espera que no dia 6 de outubro, no primeiro turno, e onde tiver segundo turno, no dia 28 de outubro, que cada eleitora e eleitor brasileiro tenha o sossego, a transparência, a garantia de que vai sair de casa alegremente.

A ministra relembrou que nas eleições de 2020, as pessoas estiveram isoladas por um vírus por conta da pandemia, que contaminou o ser humano, se não em termos físicos, por saúde social.

“Estivemos isolados em 2022 por raivas, por desavenças desproporcionais, inúteis, desumanas muitas delas e chegamos a 2024. O que nós queremos é chegar juntos a este Brasil, e que nas eleições, compareça, e exerça os seus direitos e tenha a garantia de que há um ramo do poder judiciário que garante o exercício dessa plena liberdade e nós somos os servidores públicos encarregados de fazer isso acontecer”, destacou Cármen Lúcia.

A ministra não concedeu entrevista à imprensa e tão logo encerrou a visita em João Pessoa, seguiu viagem para Fortaleza, capital do Estado do Ceará, onde cumprirá também agenda de trabalho com foco nas Eleições 2024.