O candidato a vice-prefeito de Campina Grande na chapa encabeçada por Jhony Bezerra (PSB), Marinaldo Cardoso (REP), que atualmente é vereador e presidente da Câmara Municipal, abriu nesta sexta-feira (23) a rodada de entrevistas com os candidatos da Rainha da Borborema, promovida pelo ParaibaOnline em parceria com o Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM.

Marinaldo começou a entrevista explicando a sua decisão de permanecer filiado ao partido Republicanos. Segundo ele, houve convites de outros partidos, para que ele disputasse a reeleição como vereador, mas diante das conjunturas políticas, ele foi escolhido como vice de Jhony Bezerra.

Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual rompeu, há poucas semanas, com o atual prefeito, Bruno Cunha Lima (UB), Cardoso evitou polemizar, mas deixou claro que aconteceram, sim, motivações para a sua decisão.

“Houve motivos para o meu rompimento. Ninguém rompe sem motivos. Mas não vou estar tripudiando ou jogando pedras, apesar de ter recebido muitas pedradas. Tenho sido um pássaro sem ninho que está sendo caçado”, afirmou o candidato.

Durante a entrevista, Marinaldo Cardoso também negou que tenha sido cotado como possível vice de Romero Rodrigues, que acabou desistindo de disputar a eleição. “A população clamava para que ele fosse prefeito. Se fosse confirmada essa candidatura, o Republicanos ia entrar em campo para pleitear a vice, mas podia ser outro nome que não o meu”, explicou o parlamentar.

O candidato fez ainda críticas à gestão de Bruno Cunha Lima, no tocante ao novo Hospital da Criança, cuja obra ainda não foi entregue. Para Marinaldo, parte do recurso utilizado na obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz deveria ter sido destinada à conclusão da unidade hospitalar.

Por fim, Marinaldo assegurou que caso seja eleito como vice, vai se comportar como interlocutor e porta-voz de Jhony Bezerra junto aos vereadores, pois tem um bom relacionamento com as bancadas de situação e oposição.

Confira na íntegra o vídeo da entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

Acompanhe – As entrevistas com os candidatos a vice-prefeito em Campina Grande serão realizadas sempre às sextas-feiras, a partir das 8h15, na Rádio Caturité FM (104.1). Já às segundas-feiras, no mesmo horário, serão realizadas as entrevistas com os candidatos a prefeito da Rainha da Borborema.

