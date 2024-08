Compromisso, responsabilidade, seriedade! Estas foram as palavras-chave da fala da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, durante reunião com magistrados e magistradas e servidores e servidoras do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), realizada nesta sexta-feira (23), na sede do Regional, em João Pessoa (PB). No discurso, a ministra destacou a importância da imprensa como elo entre os setores produtores de notícia e o público.

Cármen Lúcia chegou à sede do TRE-PB às 9h30, onde foi recebida pela presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas. Após a recepção no Gabinete da Presidência do Regional, a ministra participou de um encontro de trabalho, realizado no Salão Nobre do Tribunal, onde fez explanação sobre a Justiça Eleitoral na perspectiva de realizar eleições seguras e transparentes.

O encontro foi aberto pela desembargadora Agamenilde Dias. Em ato contínuo, a magistrada fez breve explicação sobre as ações em curso no Tribunal Regional com vista à realização das Eleições 2024. A desembargadora disse ser motivo de alegria e satisfação receber a presidente do TSE na Paraíba e, em particular, na sede do TRE-PB, ao tempo em que destacou o apoio da ministra Cármen Lúcia às ações do Regional, dentro do Planejamento voltado ao pleito deste ano.

Fala da ministra

A ministra Cármen Lúcia iniciou o discurso falando de compromisso, responsabilidade e seriedade. Ela lembrou que a Justiça Eleitoral está trabalhando há dois anos para realizar as eleições de outubro próximo. “Quando termina uma eleição, começa o nosso trabalho para preparar as próximas eleições. É esse o nosso papel, é essa a nossa obrigação! E é isso que estamos fazendo!”, enfatizou a ministra.

Cármen Lúcia destacou a expertise do servidor da Justiça Eleitoral, ao tempo em que chamou a atenção para a responsabilidade de todos. “A Justiça Eleitoral trabalha para realizar uma eleição em que seja garantido ao eleitor e a eleitora um clima tranquilo, no dia do pleito. Nós somos servidores da Justiça Eleitoral; nós somos os servidores públicos encarregados de fazer a eleição acontecer!”, exclamou.

Imprensa

A imprensa foi, também, citada pela ministra Cármen Lúcia. A magistrada observou que os juízes, no dia a dia, têm uma linguagem protocolar e que a imprensa é responsável por traduzir os termos técnicos, como forma de levar ao público uma linguagem mais simples. Ela lembrou, ainda, que a imprensa brasileira esteve sempre presente nas grandes conquistas do país, inclusive, na saída do regime ditatorial.

Presença

O evento contou, também, com as presenças do secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes; da superintendente da Polícia Federal na Paraíba, Christiane Corrêa Machado; do coronel Assad (representante do Exército Brasileiro); e do presidente da OAB-PB, advogado Harrison Targino.

