Seis candidatos disputam, este ano, o aval da população para comandar a Prefeitura de Campina Grande a partir de janeiro de 2025. Para isso, até o dia 6 de outubro, data do primeiro turno do pleito, esses prefeitáveis promovem e participam de uma série de atividades e ações de campanha, em busca da preferência do eleitor.

Confira, por ordem alfabética e considerando o nome de registro escolhido por cada um para a urna eletrônica, a agenda dos candidatos para esta sexta-feira (23).

André Ribeiro (PDT):

Manhã: participa de reunião executiva no PDT.

14h: realiza gravação para redes sociais.

18h10: participa de sabatina na Rede Ita.

Artur Bolinha (Novo):

10h: participa de atividades empresariais e no Treze Futebol Clube.

14h: realiza visita a empresas.

16h: participa de entrevista em emissora de rádio de Campina Grande.

20h: participa de visitas em comunidades.

Bruno Cunha Lima (UB):

Manhã: cumpre agenda administrativa.

15h44: participa de pit stop no Centro de Campina Grande.

18h45: participa de inauguração de comitê e de lançamento de campanha de candidatos a vereador.

Dr. Jhony (PSB):

7h40: participa de café da manhã com a Associação dos Feirantes.

9h40: participa de reunião com vereadores.

17h40: participa de inauguração de comitê de campanha.

19h40: participa de evento de campanha no bairro Três Irmãs.

20h40: participa de evento de campanha no sítio Sandro Izidro.

Inácio Falcão (PCdoB):

O candidato não disponibilizou agenda de campanha para esta sexta-feira.

Professor Nelson (PSOL):

10h: participa de gravação em emissora de TV de Campina Grande.

15h: participa de reunião com a equipe de marketing.

18h: participa de mesa redonda sobre o papel dos sindicatos nas eleições.

