Começa na próxima sexta-feira (30), a programação do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV para os candidatos que irão disputar as prefeituras municipais e as câmaras de vereadores nas eleições de 6 de outubro.

Neste primeiro turno das eleições, a programação segue até o dia 3 de outubro. Para o 2º Turno (se houver), a propaganda será exibida no período de 11 a 25 de outubro.

Em João Pessoa, o candidato à reeleição da Coligação “João Pessoa no Caminho Certo”, prefeito Cícero Lucena (PP), vai abrir a programação do horário gratuito com o tempo de 13 minutos e 35 segundos para mostrar suas propostas aos eleitores da capital paraibana. Ele terá 951 inserções ao longo do período eleitoral.

Em seguida, com o segundo maior tempo no guia eleitoral (08’, 11”,35), vai se apresentar o candidato Luciano Cartaxo (PT) pela Coligação “Pra fazer mais e melhor”. A coligação terá 573 inserções.

O candidato Marcelo Queiroga (PL), ficou em terceiro lugar e terá o tempo de 08 minutos e 29 segundos para apresentar suas propostas por meio da Coligação “Pra mudar João Pessoa de Verdade” com 594 inserções e, por último, o candidato Ruy Carneiro (Podemos), que terá o tempo de 11 minutos e 43 segundos. A Coligação “Mudar para o Futuro” encabeçada pelo Podemos fará 820 inserções.

A definição do horário eleitoral gratuito foi realizada nessa quinta-feira (22), em reunião com representantes dos partidos políticos e das emissoras de Rádio e Televisão de João Pessoa.

O encontro de trabalho foi conduzido pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral Adílson Fabrício Gomes Filho e ocorreu na Sala de Reuniões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Os candidatos da UP, Yuri Ezequiel e do PCO, Camilo Duarte, ficaram de fora do guia por não terem representação no Congresso Nacional, conforme as regras da legislação eleitoral.

