TRE-PB disponibiliza página dedicada às eleições 2024

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) disponibiliza no site oficial a nova versão da página das Eleições 2024. Com o objetivo de facilitar a visualização dos tópicos, a Coordenadoria de Gestão da Informação (CGI) implementou novo visual gráfico à interface, com layout mais moderno. A CGI é unidade vinculada à Secretaria Judiciária e da Informação (SJI).

Segundo o coordenador da CGI, Wellington Alves, o espaço reúne os principais links sobre o período eleitoral deste ano e permite à eleitora e ao eleitor acompanharem as principais informações e conteúdos do TRE-PB e do TSE sobre as Eleições 2024.

Na página, é possível acessar a ferramenta Pardal, aplicativo criado pela Justiça Eleitoral para o encaminhamento de denúncias de propaganda irregular nas eleições. A principal novidade neste ano é o uso da ferramenta para denunciar desvios nas campanhas eleitorais na internet.

A versão atualizada do aplicativo pode ser baixada gratuitamente nas lojas de dispositivos móveis (faça o download no Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=b r.jus.trees.pardalmobile) ou na App Store (https://apps.apple.com/br/app/pardal/id1138128680).

Também estão acessíveis as páginas ‘SOU PCD’, ‘Mesários’, ‘Apoio Logístico Voluntário’, ‘Calendário Eleitoral’, ‘Normas e Documentações’, e ‘Estatísticas’.

