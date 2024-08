Mais de 200 cidades terão eleição sem disputa para prefeito

Em 214 municípios do Brasil, o candidato ao cargo de prefeito poderá ser eleito com apenas um voto. Isso porque, para as eleições municipais de 2024, essas cidades possuem apenas um candidato registrado, conforme levantamento da Confederação Nacional dos Municípios.

Cinco delas são da Paraíba: Junco do Seridó, Ouro Velho, Santa Cruz, São João do Tigre, Santa Cruz e São José do Sabugi.

