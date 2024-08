Jhony Bezerra: “A partir de 2025, com Marinaldo, vamos ajustar a máquina”

O candidato a prefeito Jhony Bezerra (PSB-CG) participou nesta terça-feira de dois eventos que marcaram o lançamento das candidaturas a vereador de Léo Araújo (Progressistas) e da vereadora Valéria Aragão (Republicanos), que busca a reeleição.

Os eventos contaram com a presença de figuras políticas, como o vice-governador Lucas Ribeiro (PP), o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (REP), o candidato a vice-prefeito Marinaldo Cardoso (REP) e da prefeita de Pocinhos Eliane Galdino.

No evento de lançamento de Léo Araújo, Dr. Jhony destacou a sólida parceria com o candidato, enfatizando a importância de eleger representantes que conhecem a realidade do povo de Campina: “Léo conhece bem a população, sabe das necessidades e está preparado para lutar pelos interesses de nossa cidade”.

Lucas Ribeiro, em sua fala, reforçou a necessidade de união em torno de candidatos comprometidos com a transformação social: “Este é o momento de somar forças com quem tem coragem, trabalho e disposição. Léo Araújo e Dr. Jhony demonstram essas qualidades e têm a capacidade de transformar Campina Grande”.

Já no lançamento da candidatura à reeleição da vereadora Valéria Aragão, Dr. Jhony ressaltou o trabalho reconhecido da parlamentar e a importância de manter lideranças que já demonstraram resultados.

Valéria mencionou Jhony como um candidato completo: “Vai além da saúde, é o candidato da educação, da infraestrutura e do povo”.

Adriano Galdino, que também esteve presente no evento, reforçou a importância de eleger um prefeito alinhado com os governos estadual e federal, destacando Dr. Jhony como um dos grandes intelectuais de Campina Grande, com profundo conhecimento dos desafios enfrentados pela cidade, especialmente na área da saúde.

“Jhony foi o melhor secretário de saúde da Paraíba e será o melhor prefeito de Campina Grande,” declarou Galdino.

Dr. Jhony aproveitou os eventos para reforçar sua visão de um novo modelo de gestão para Campina Grande a partir de janeiro de 2025.

Ele grifou a necessidade de ajustar a administração municipal e criticou a atual gestão pela falta de planejamento: “Vamos arrumar a casa e colocar a máquina para funcionar. Campina Grande é uma Ferrari parada, com um motor potente, mas que está com o freio de mão puxado. E o problema não é a Ferrari, mas sim o piloto, que não sabe pilotar”.

Segundo ele, a cidade precisa de uma administração que saiba aproveitar seu potencial e que tenha a capacidade de enfrentar os desafios financeiros e administrativos que Campina Grande vive atualmente.

“Não há dinheiro para pagar servidor, não há dinheiro para pagar fornecedor, porque falta capacidade de gestão. A partir de 2025, com Marinaldo como vice, vamos ajustar a máquina e fazer Campina voltar a crescer,” completou Dr. Jhony.

