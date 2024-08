Deputado Tovar: “São 40 dias para estarmos com o 44 no peito”

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) esteve, ao lado do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), na manhã desta quarta-feira (21), no Instituto dos Cegos de Campina Grande para entregar o plano de governo do candidato à reeleição, em formato de braille.

O parlamentar aproveitou a oportunidade para endossar o pedido de voto para que o gestor possa ser reconduzido ao cargo nas eleições neste ano.

“Estamos aqui desde o início da campanha, e agora são quarenta dias para estarmos na rua, em cada casa, em cada esquina, com o 44 no peito” reforçou Tovar.

Tovar destacou a importância da ação de Bruno para garantir a inclusão e a acessibilidade no processo eleitoral.

“Mais do que levar só a informação para essas pessoas, é garantir a inclusão social, a participação delas nesse processo” concluiu o deputado.

Para o prefeito Bruno, o apoio de Tovar simboliza a atuação do grupo político na assistência às pessoas com deficiência visual no município.

“Tovar simboliza aqui não só uma unidade política, mas sobretudo uma unidade do trabalho. Nomes como os senadores Efraim e Veneziano, a ex-deputada Nilda Gondim, e o ex-deputado Pedro Cunha Lima, que fizeram muito pelo Instituto dos Cegos nos últimos anos”, declarou Bruno.

*com informações da Ascom