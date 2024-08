Prefeitável do PSB em Campina anuncia “reforço em ações”

O candidato do PSB à Prefeitura de Campina Grande, Jhony Bezerra, vai reforçar ainda mais as ações de campanha com a participação em agendas de candidatos a vereador e voluntariado. A proposta, conforme sua assessoria, é dialogar o máximo possível com as pessoas da cidade.

O dia começou com compromisso, às 8h, em um café da manhã com o setor produtivo da cidade. Logo depois, ele participaria de uma reunião com lideranças.

No turno da tarde, Jhony participa de gravação para programa da TV Paraíba, reunião com representantes da ONG Mulheres de Peito e gravação de guia eleitoral.

À noite tem encontro com a juventude, participa do lançamento das campanhas dos candidatos a vereador Léo Araújo, no bairro do Catolé e Valéria Aragão, no bairro do Centenário, e encerra com a presença no evento Conexão 40 promovido pela candidata a vereadora Tatiana Medeiros.

