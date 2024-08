Na tarde desta sexta-feira (16), o juiz Macário Oliveira, da 68ª Zona Eleitoral, indeferiu as ações de impugnação contra a candidatura do deputado Chico Mendes (PSB) à Prefeitura de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. Com a decisão, foi deferido o registro da chapa encabeçada pelo parlamentar, consolidando sua posição na disputa municipal.

As impugnações foram movidas pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), pelo partido Avante e pelo Progressistas (PP), sob o argumento de que Chico Mendes estaria buscando um terceiro mandato consecutivo, uma vez que havia ocupado o cargo de prefeito em São José de Piranhas até abril de 2022.

Em resposta à decisão judicial, o deputado Júnior Araújo, que também possui forte atuação política na região, comentou ao ParaibaOnline sobre o desdobramento do caso:

– Decisão judicial não se descumpre, se cumpre, e se não estiver satisfeito, se recorre. É o que já foi feito pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e os partidos Progressistas e Avante, que recorreram. O que nos deparamos em Cajazeiras no meio jurídico foi uma decisão fora do que os tribunais opinam sobre o tema. Vamos esperar. Estamos prontos para enfrentar quem quer que seja. Nossa candidata está preparada, já está na frente das pesquisas e deve ser vitoriosa nas eleições próximas – frisou.

