Jhony Bezerra: “A cidade não pode viver às custas de empréstimos”

Foi aberta na noite desta segunda-feira a série de ´sabatinas´ com os candidatos a prefeito de Campina Grande no telejornal ITN da Rede Ita (canal 18.1).

Por ordem de sorteio, Jhony Bezerra (PSB) foi o entrevistado inicial. A seguir trechos de suas declarações.

“Campina Grande é conhecida nacionalmente como a terra acolhedora. Surge dos pioneiros, surge dos Tropeiros. Essa vocação que Campina tem de ser acolhedora, de ser grande, pujante, plural, tem feito com que vários outros filhos que não nasceram aqui, mas que possam contribuir com Campina.

“Não adianta o prefeito ficar trancado no gabinete despachando pelo WhatsApp. Tem que ir para rua, tem que buscar parceria, tem que bater na porta do governador, tem que bater na porta do presidente da República para buscar parcerias. A cidade não pode viver às custas de empréstimos.

