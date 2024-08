A 1ª Zona Eleitoral realizará reunião com os partidos políticos e emissoras de Rádio e Televisão, nesta quinta-feira (22), em João Pessoa. O encontro de trabalho, convocado pelo juiz eleitoral Adílson Fabrício Gomes Filho, ocorrerá na Sala de Reuniões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), a partir das 14h.

Entre os assuntos em pauta, estão a elaboração do Plano de Mídia, uso da parcela do Horário Eleitoral Gratuito e realização de sorteio para escolha da ordem de veiculação da propaganda nas redes de rádio e TV, conforme Lei nº 9.504/1977 e Resolução TSE nº 23.610/2019.

Comunicado sobre a reunião foi expedido pelo servidor Fernando Henrique de Meneses Filho, chefe do Cartório da 1ª Zona Eleitoral. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (83) 3512-1011.

Localização

A Sala de Reuniões do Regional está localizada no 4º Andar do prédio sede do TRE-PB, na avenida Princesa Isabel, nº 201, no Bairro de Tambiá, na Capital.

