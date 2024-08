Veja os bens declarados dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa

Seis candidatos à Prefeitura de João Pessoa nas Eleições de 2024 registraram suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tornando públicas suas declarações de bens. As informações revelaram patrimônios com valores variando de nenhum bem declarado a R$ 1,9 milhão.

Liderando a lista de patrimônios, Cícero Lucena, candidato à reeleição pelo Progressistas (PP), declarou R$ 1.960.723,73, incluindo imóveis, terrenos, um veículo e investimentos em capital e fundos.

Seu vice na chapa, Léo Bezerra (PSB), declarou R$ 428.608,10 em bens.

Em contraponto, o candidato do Partido da Causa Operária (PCO), Camilo Duarte, informou à Justiça Eleitoral que não possui nenhum bem. O seu candidato a vice-prefeito, Val Alves (PCO), também declarou não possuir bens.

Confira os bens declarados dos demais candidatos:

O ex-prefeito Luciano Cartaxo, agora candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), registrou um patrimônio de R$ 1.345.746,13, composto por imóveis, um veículo e outros ativos. Amanda Rodrigues (PT), candidata a vice-prefeita na chapa, declarou R$ 1.983.334,00.

Marcelo Queiroga, candidato pelo Partido Liberal (PL), declarou R$ 171.657,70, incluindo uma BMW e outros valores como capital social. Seu vice, Sérgio Queiroz (Novo), possui um patrimônio de R$ 737.024,82.

O candidato do Podemos, Ruy Carneiro, declarou R$ 1.712.590,32 em patrimônio, que inclui imóveis e um veículo. Amanda CSI (Novo), candidata a vice-prefeita, informou ter bens no valor de R$ 505.000,00.

Yuri Ezequiel, concorrendo pelo Unidade Popular (UP), possui o menor patrimônio declarado entre os candidatos, com R$ 187,21 em uma caderneta de poupança. Sua candidata a vice, Josiane Soares (UP), não declarou nenhum bem.

