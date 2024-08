Cícero Lucena promete o fim das ´áreas descobertas´ na saúde pública

O prefeito Cícero Lucena, candidato à reeleição, afirmou no bairro do Geisel que a população de João Pessoa vai ter uma rede de saúde que cubra todas os bairros com qualidade e eficiência.

Ele projetou para 2025 o fim dessa anomalia das ´áreas descobertas´ dos serviços de saúde e também enfatizou que Hospital de Doenças Raras será concretizado.

Ao lado do vice-prefeito Leo Bezerra e do vice-governador Lucas Ribeiro, Cícero participou do lançamento da candidatura de Helton Renê (Avante) ao cargo de vereado.

“João Pessoa quer dizer, em alto e bom som, que está no caminho certo. Uma cidade que quer ser preparada para um futuro, mas um futuro de qualidade de vida, de oportunidade, um futuro de direitos do cidadão, de inclusão e de responsabilidade na gestão. Vamos seguir juntos para termos a cidade que todos os pessoenses necessitam”, afirmou Cícero.

